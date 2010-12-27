Две Kia Rio перекрыли перекресток Комендантского проспекта и улицы Шаврова

Троллейбусы не могут продолжить путь из-за небольшой аварии.

В понедельник, 26 августа, в Приморском районе столкнулись две Kia Rio. По словам очевидцев, из-за аварии троллейбусы не могут проехать перекресток Комендантского проспекта и улицы Шаврова. Об этом сообщили в ВК-сообществе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Белая и черная иномарки повстречались перед пешеходным переходом. У автомобилей несильные повреждения, поэтому, скорее всего, в аварии никто не пострадал.

Рядом с местом ДТП встал общественный транспорт, который не может проехать мимо образовавшегося препятствия. Правда, петербургские водители посчитали, что водители троллейбусов способны на такой маневр, но не хотят рисковать.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что уличная драка закончилась поножовщиной на улице Маршала Говорова.

Фото: vk.com/spb_today