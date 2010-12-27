Уличная драка закончилась поножовщиной на улице Маршала Говорова

В ней участвовали двое кавказцев и двое петербуржцев.

В воскресенье, 25 августа, в Кировском районе двое граждан из Северной Осетии устроили поножовщину. Драка началась около 4:30 у дома №3/7 на улице Маршала Говорова, в ней пострадали двое братьев из Петербурга. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Разгорячившихся кавказцев успокоили три наряда полиции и Росгвардии. Установлено, что оба мужчин в возрасте 34 и 36 лет живут в одной городской квартире. Правоохранители завели уголовное дело и отпустили подозреваемых под обязательство о явке.

Пострадавших петербуржцев увезли в больницу: 32-летний мужчина получил тяжелые ранения грудной клетки и левого предплечья, а его 31-летнему брату сломали нос.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что ночью в Калининском районе сгорели Renault и BMW.

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