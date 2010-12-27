Ночью в Калининском районе сгорели Renault и BMW

В обоих пожарах никто не пострадал.

Ночью в понедельник, 26 августа, в Калининском районе сгорели два автомобиля. В обоих случаях никто не пострадал, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти.

Первый пожар случился у дома №60к2 на Светлановском проспекте. У Renault полностью выгорели отсек двигателя и часть салона. К тому же, огонь оплавил стоящий рядом Ford. О возгорании стало известно в 2:21, на место выехали девять человек на двух единицах техники. Ликвидировать пламя удалось в 2:45.

Второе возгорание произошло у дома №89 на Северном проспекте. Там горел BMW, у которого полностью выгорел отсек двигателя. Иномарку тушили восемь спасателей на двух пожарных машинах. Сообщение об инциденте поступило на пульт диспетчера в 2:48, а ликвидировали возгорание в 3:05.

Теперь правоохранителям предстоит узнать, что стало причиной обоих пожаров.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что воры вынесли 2,3 млн рублей из квартиры бизнесвумен в Московском районе.

Фото: Pixabay