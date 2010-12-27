Воры вынесли 2,3 млн рублей из квартиры бизнесвумен в Московском районе

Преступники вскрыли входную дверь отмычкой, чтобы забрать деньги и ювелирные украшения.

Воры вынесли 2 млн 380 тыс. рублей из квартиры петербургской предпринимательницы в Московском районе. Потерпевшая 40-летняя женщина двое суток отсутствовала в доме №61/1 на Варшавской улице. Она обнаружила пропажу, когда вернулась домой в воскресенье, 26 августа. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Преступники вскрыли входную дверь с помощью отмычек. Никакой сигнализации в квартире не было, поэтому воры спокойно забрали наличность и ювелирные украшения.

Правоохранители возбудили уголовное дело за кражу и скоро будут изучать записи камер видеонаблюдения из лифта и парадной. Известно, что домушники вломились к заместителю генерального директора фирмы, которая занимается перевозками.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что полиция задержала подозреваемого педофила в Колпинском районе.

Фото: Pixabay