Воры вынесли 2,3 млн рублей из квартиры бизнесвумен в Московском районе

Воры вынесли 2 млн 380 тыс. рублей из квартиры петербургской предпринимательницы в Московском районе. Потерпевшая 40-летняя женщина двое суток отсутствовала в доме №61/1 на Варшавской улице. Она обнаружила пропажу, когда вернулась домой в воскресенье, 26 августа. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".
Преступники вскрыли входную дверь с помощью отмычек. Никакой сигнализации в квартире не было, поэтому воры спокойно забрали наличность и ювелирные украшения.
Правоохранители возбудили уголовное дело за кражу и скоро будут изучать записи камер видеонаблюдения из лифта и парадной. Известно, что домушники вломились к заместителю генерального директора фирмы, которая занимается перевозками.
Ранее Piter.TV сообщал о том, что полиция задержала подозреваемого педофила в Колпинском районе.
Фото: Pixabay
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