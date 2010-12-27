Полиция задержала подозреваемого педофила в Колпинском районе

Он мог развращать 13-летнюю девочку у дома №2/20 на Полевой улице.

В воскресенье, 25 августа, полиция Колпинского района задержала подозреваемого в развращении 13-летней девочки. Им оказался 22-летний гражданин Таджикистана, сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Тревогу забила 42-летняя мать потерпевшей. Она рассказала, что накануне подозреваемый приставал к ее дочери у дома №2/20 на Полевой улице.

Правоохранители возбудили уголовное дело и задержали подозреваемого преступника. На данный момент они проверяют изъятый мобильный телефон, на котором могут быть улики.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что петербуржец порезал товарища и погиб после падения с высоты в Приморском районе.

Фото: Pixabay