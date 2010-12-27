Петербуржец порезал товарища и погиб после падения с высоты в Приморском районе

По предварительным данным, на конфликт мужчин повлияли наркотики.

В воскресенье, 25 августа, в Приморском районе от падения с высоты погиб 25-летний петербуржец. По предварительным данным, он напал на своего товарища с ножом, а затем выпрыгнул из окна 9-го этажа. Прибывшие полицейские обнаружили на месте происшествия подозрительное вещество коричневого цвета. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Пострадал 29-летний житель Ижевска, который снимал комнату в доме №5 на аллее Поликарпова. Около 13:30 в полицию поступило сообщение, что по указанному адресу пострадали два человека. Что стало причиной конфликта и замешаны ли в нем наркотики, неизвестно.

Обоих мужчин отвезли в Городскую больницу №3. У жертвы нападения диагностировали проникающее колото-резанное ранение шеи. Сам агрессор не пережил падения с высоты и скончался в 18:20.

На данный момент полиция возбудила уголовное дело за покушение на умышленное убийство. Подробности происшествия уточняются.

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Фото: Pixabay