Виновника смертельного ДТП на Невском выпустили из СИЗО

Мужчина, надышавшись "веселящими шариками", сбил людей на тротуаре.

Виновника смертельного ДТП на Невском проспекте, которое произошло 24 февраля 2019 года, выпустили из СИЗО. Суд изменил меру пресечения на запрет определенных действий. Об этом пишет Объединенная пресс-служба городских судов.

По версии следствия, водитель "БМВ", надышавшись "веселящими шариками" и будучи лишен водительских прав, столкнулся на Невском проспекте с "Мерседесом" и "Шкодой", а после вылетел на тротуар и сбил пять пешеходов. В результате аварии два человека погибли, трое получили травмы.

Мужчине вменили совершение преступления средней тяжести. Поэтому содержать его под стражей больше шести месяцев нельзя.

До 22 октября подозреваемому нельзя выходить ночью из дома, пользоваться транспортом, кроме общественного, участвовать в массовых мероприятиях и посещать заведения, где продают алкоголь.

Ранее мы писали, что на улице Типанова под колеса иномарки попал пожилой мужчина.

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