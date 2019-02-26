Водитель-убийца с Невского был под "веселящими шариками"

Оперативники узнают все больше подробностей о трагической случае.

Правоохранительные органы установили, что перед гибелью двоих пешеходов на Невском проспекте, виновник аварии в собственной машине вдохнул закись азота или "веселящие шарики". В руках у полиции появилась видеозапись, на которой мужчина совершает данное действие, а затем начинает управлять транспортным средством.

Напомним, что местный житель в ночь на 24 февраля въехал в толпу на центральной улице города. Он смертельно травмировал американца и москвичку. Кроме употребления "шариков", петербуржец также был пьян. Это зафиксировала проведенная экспертиза. В преступлении обвиняется Мурад Касымов.

В настоящее время фигурант расследования задержан на два месяца. Известно, что мужчина раскаялся в содеянном.

Фото и видео: Piter.tv