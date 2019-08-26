На улице Типанова под колеса иномарки попал пожилой мужчина

Пешеход перебегал дорогу в неположенном месте.

Поздно вечером 25 августа в Московском районе Петербурга произошло ДТП. Как сообщили очевидцы, иномарка сбила пожилого мужчину на улице Типанова. В сети появилось видео с места ЧП.

Уточняется, что пострадавший перебегал дорогу в неположенном месте. От удара он подлетел на несколько метров и сильно ударился об асфальт. После столкновения с автомобилем мужчина лежал на дороге без признаков жизни.

По словам свидетелей происшествия, машина реанимации приехала спустя 10 минут после случившегося. Информация о состоянии пешехода уточняется.

Ранее мы писали, что такси заставило "искупаться" пешехода в Мойке.

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