Такси заставило "искупаться" водителя легковушки в Мойке

Мужчине помогли выбраться проплывающий катер и прохожие.

Вечером 25 августа на набережной реки Мойки возле дома № 15 произошла авария, в результате которой водитель одного из автомобилей вылетел в воду. Корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.

По предварительной информации, автомобиль "Яндекс.Такси" врезался в машину Toyota. Последняя пробила ограждение на набережной, и водитель упал в воду.

На кадрах с места происшествия видно, что мужчине помогли выбраться из реки проплывающий мимо катер и прохожие.

"Прямо передо мной две машины врезались. Из одной водитель сам вышел, другого мы помогали вытаскивать из воды", – поделился очевидец. "Мною выбили забор, а меня вынесло в воду", – рассказал о случившемся водитель Toyota.

Помощь спецслужб не понадобилась, в результате аварии пострадавших нет.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Ново-Адмиралтейский канал упал автомобиль.

Фото и видео: Piter.TV