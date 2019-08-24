Видео: в Ново-Адмиралтейский канал упал автомобиль

Водитель остался жив.

Утром 24 августа в Адмиралтейском районе Петербурга "Мерседес" А класса упал в канал, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

По предварительной информации, мужчина 1984 года рождения не справился с управлением на мокрой дороге. На левом закруглении он пробил кованное ограждение и рухнул в воду. На видео с места происшествия видно, как спасатели поднимают машину из воды в районе дома №77 на Галерной улице.

Водитель "Мерседеса" серьезно не пострадал и сейчас находится в шоковом состоянии от случившегося. Мужчина самостоятельно выбрался из машины. По словам очевидцев, он был трезв.

Возможной причиной ДТП могло стать использование зимней резины. По факту случившегося ведется проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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Видео и фото: Piter.TV