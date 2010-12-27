В аварии на КАДе погибли два человека

ДТП произошло в Кронштадском районе Петербурга.

Напомним, в пятницу, 23 августа, на КАДе иномарка с двумя пассажирами врезалась в отбойник. Авария случилась в 19:20 в Кронштадском районе Петербурга. В отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти рассказали подробности произошедшего.

На 5-м километре внешнего кольца КАД с "Митсубиси" L200 на проезжую часть слетел кунг. Следовавший за ним автомобиль BMW, уклоняясь от столкновения, врезался в двигавшийся рядом грузовик Volvo.

В результате аварии водитель BMW женщина 1970 года рождения была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести. Ее пассажиры мужчина 91 год погиб на месте, девочка 2010 года рождения получила легкие травмы, женщина 90 лет была госпитализирована в тяжелом состоянии, но позже скончалась в больнице.

По факту ДТП ведется проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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Фото: Piter.TV