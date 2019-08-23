На КАДе машина с двумя пассажирами врезалась в отбойник

На месте работают медики.

В пятницу, 23 августа, на КАДе иномарка с двумя пассажирами врезалась в отбойник. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.

Инцидент произошел на 13 километре. О пострадавших пока никакой информации нет.

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На кадрах видно, что у автомобиля сильно повреждена задняя часть. На месте работают пожарные, полицейские, скорая помощь и реанимация.

Ранее мы сообщали о том, что мотоциклист пытался проехать между фурами и погиб на трассе "Россия".

Видео:Piter.TV