Мотоциклист пытался проехать между фурами и погиб на трассе "Россия"

Он скончался на месте происшествия от полученных травм.

В пятницу, 23 августа, на 670 километре автодороги "Россия" погиб мотоциклист. Он ехал в сторону Петербурга, хотел проскочить между двумя грузовыми фурами, столкнулся с одной из них и попал под колеса второй. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Трагедия произошла в 11:17. От полученных травм 29-летний мужчина мгновенно скончался. На месте работали сотрудники дорожной инспекции, которые на данный момент устанавливают подробности происшествия.

Из-за аварии движение на участке временно осуществляется по левой полосе.

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Фото: vk.com/spb_today