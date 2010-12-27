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Столкновение двух иномарок спровоцировала страшную пробку трамваев 
Сегодня, 9:43
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IRINA_CHALKINA

Столкновение двух иномарок спровоцировала страшную пробку трамваев 

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По словам очевидцев, никто не пострадал.

В четверг, 26 сентября, в центре города столкнулись "Мазда" и "Мерседес". Петербуржцы поделились фотографиями происшествия в соцсетях. 

ДТП произошло на Херсонской улице. Причины столкновения выясняются. По словам очевидцев, никто не пострадал. У машин имеются серьезные повреждения: спущено колесо, побит бампер и разбиты фары. 

Из-за аварии на этом участке образовалась огромная пробка из трамваев. 

Ранее мы сообщали о том, что между Парашютной улицей и Выборгским шоссе на месяц перекроют внутреннее кольцо КАД.

Фото:дтп м чп петербург/вк

Теги: дтп спб, новости спб, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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