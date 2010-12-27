Столкновение двух иномарок спровоцировала страшную пробку трамваев 

В четверг, 26 сентября, в центре города столкнулись "Мазда" и "Мерседес". Петербуржцы поделились фотографиями происшествия в соцсетях.
ДТП произошло на Херсонской улице. Причины столкновения выясняются. По словам очевидцев, никто не пострадал. У машин имеются серьезные повреждения: спущено колесо, побит бампер и разбиты фары.
Из-за аварии на этом участке образовалась огромная пробка из трамваев.
Ранее мы сообщали о том, что между Парашютной улицей и Выборгским шоссе на месяц перекроют внутреннее кольцо КАД.
Фото:дтп м чп петербург/вк
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