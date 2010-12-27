Между Парашютной улицей и Выборгским шоссе на месяц перекроют внутреннее кольцо КАД

На трассе федерального значения А-118 будут устанавливать шумозащитные экраны.

С 30 сентября по 30 октября будет полностью перекрыто для движения автомобильного транспорта внутреннее кольцо КАД, на участке между транспортными развязками с Парашютной улицей и Выборгским шоссе (км 15+400 – км 17+150 внутреннего кольца, км 123+850 – км 125+600 внешнего кольца). Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

На трассе федерального значения А-118 будут устанавливать шумозащитные экраны. Во время работ будет организован перепуск движения с внутреннего на внешнее кольцо. Движение в оба направления будет осуществляться по внешнему кольцу по одной полосе в каждом направлении.

На участке установят временные дорожные знаки, ограждающие элементы, световую сигнализацию. ФКУ Упрдор "Северо-Запад" приносит извинения за временные неудобства.

В Петербурге также ограничат движение на нескольких проспектах из-за ремонта дорог.

Фото: Piter.TV; ФКУ Упрдор "Северо-Запад"