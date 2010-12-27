Водители не смогут проехать от площади Мужества до Гражданского проспекта с 25 сентября по 23 сентября.

В среду, 25 сентября, в Петербурге ограничат движение на нескольких проспектах из-за ремонта дорог. Об этом сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

Так, с 25 сентября до 15 октября проезд будет закрыт от проспекта Энергетиков до проспекта Косыгина. Также водители не смогут проехать до 9 октября от Новоовсянниковской до Промышленной без перекрестков. Кроме того, до 7 октября проезд будет затруднен на проспекте Энгельса.

Также в ведомстве сообщили о ремонте на участке от площади Мужества до Гражданского проспекта. Его перекроют до 23 октября.

Ранее мы сообщали о том, что Беглов против сброса снега в акватории Петербурга.

Фото:pixabay