"Запрещаю это": Беглов против сброса снега в акватории Петербурга

В 2020 году будет построен еще один снегоплавильный пункт.

Во втворник, 24 сентября, заседании городского правительства Александр Беглов заявил, что он против сброса снега в акватории Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Еще раз предупреждаю всех: никакого сброса снега в наши реки не будет. Запрещаю это. Всё должно идти через снегоплавильные пункты. Мы в прошлом году не поддались на это. В этом году также нужно жестко подходить к этому вопросу заявил глава города

По словам Беглова, в 2020 году планируется построить еще один снегоплавильный пункт. Его планируют возвести на проспекте Обуховской Обороны.

Напомним, что в данный момент в Северной столице существует 11 стационарных снегоплавильных пунктов и 7 стационарных снегоприемных пунктов для временного складирования снега.

Ранее мы сообщали о том, что в Смольном призвали ускорить ремонт изношенных теплосетей.

Фото:Михаил Леус/ Facebook