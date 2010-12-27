"Запрещаю это": Беглов против сброса снега в акватории Петербурга

Во втворник, 24 сентября, заседании городского правительства Александр Беглов заявил, что он против сброса снега в акватории Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.
Еще раз предупреждаю всех: никакого сброса снега в наши реки не будет. Запрещаю это. Всё должно идти через снегоплавильные пункты. Мы в прошлом году не поддались на это. В этом году также нужно жестко подходить к этому вопросу
заявил глава города
По словам Беглова, в 2020 году планируется построить еще один снегоплавильный пункт. Его планируют возвести на проспекте Обуховской Обороны.
Напомним, что в данный момент в Северной столице существует 11 стационарных снегоплавильных пунктов и 7 стационарных снегоприемных пунктов для временного складирования снега.
Ранее мы сообщали о том, что в Смольном призвали ускорить ремонт изношенных теплосетей.
Фото:Михаил Леус/ Facebook
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