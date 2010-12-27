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В Смольном призвали ускорить ремонт изношенных теплосетей
Сегодня, 14:22
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В Смольном призвали ускорить ремонт изношенных теплосетей

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На ремонт было выделено 1,5 млрд рублей.

Александр Беглов призвал  ускорить ремонт изношенных теплосетей в Северной столице. Соответствующие заявление он сделал на заседании городского правительства.

Один из проблемных вопросов – это, безусловно, износ тепловых сетей. У нас порядка 50% износа тепловых сетей, 25% находятся в критическом состоянии

отметил он

По словам главы города, в текущем году на ремонт теплосетей выделено 1,5 млрд рублей. Эта сумма позволит отреставрировать 230 км труб. Беглов также заявил, что в Петербурге  будут работать 30 дополнительных аварийных бригад.

Напомним, что отопительный сезон в Петербурга стартует 24 сентября. Пос ловам чиновников, объекты теплоснабжения были готовы к отопительному сезону на 100%.

Ранее мы сообщали о том, что Смольный готовит к зиме соль и гранитную крошку.

Фото:ВКонтакте / Александр Беглов

 

Теги: капитальный ремонт теплосетей, новости спб, общество, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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