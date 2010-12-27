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Смольный готовит к зиме соль и гранитную крошку
Сегодня, 11:53
293
himif

Смольный готовит к зиме соль и гранитную крошку

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Этими средствами дорожники будут бороться с наледью.

Утром 24 сентября в Смольном обсудили подготовку города к зиме. В правительстве рассказали, с помощью чего будут справляться с зимней наледью.

К зиме в Петербурге заготовили 42,8 тысячи тонн песка, 8 тысяч тонн соли и 2 тысячи тонн гранитной крошки. Также на улицах будет работать более 1200 машин: 650 единиц дорожной уборочной техники и около 600 – малой техники. Помимо этого в городе появятся снегоплавильные и снегоприемные пункты.

Ранее Госжилнадзор проверял готовность жилых домов Ленобласти к зиме.

Фото: Piter.tv

Теги: дороги, подготовка города к зиме, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 2 )

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Аноним
Сегодня 12:16

Из года в год одно и тоже !!! В свои особняки соль сыпьте !!! Не делайте вооьщее лучше ничего с этим снегом !!!

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Аноним
Сегодня 12:58

Забавно, как всегда. Закупили техники на 3 лярда. даже перечислили её количество и название. Заходим в интернет - смотрим ценник - удивляемся!!! Вся перечисленная техника укладывается в 1 лярд 200 лимонов. ВОПРОС??? Где 1 лярд 800 лямов...

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Аноним
Сегодня 12:23

Раньше сыпали и ниуто не п.......дел, а теперь началось,БАРАНЫ

 

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