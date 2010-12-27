Смольный готовит к зиме соль и гранитную крошку

Этими средствами дорожники будут бороться с наледью.

Утром 24 сентября в Смольном обсудили подготовку города к зиме. В правительстве рассказали, с помощью чего будут справляться с зимней наледью.

К зиме в Петербурге заготовили 42,8 тысячи тонн песка, 8 тысяч тонн соли и 2 тысячи тонн гранитной крошки. Также на улицах будет работать более 1200 машин: 650 единиц дорожной уборочной техники и около 600 – малой техники. Помимо этого в городе появятся снегоплавильные и снегоприемные пункты.

Ранее Госжилнадзор проверял готовность жилых домов Ленобласти к зиме.

Фото: Piter.tv