Смольный готовит к зиме соль и гранитную крошку

Утром 24 сентября в Смольном обсудили подготовку города к зиме. В правительстве рассказали, с помощью чего будут справляться с зимней наледью.
К зиме в Петербурге заготовили 42,8 тысячи тонн песка, 8 тысяч тонн соли и 2 тысячи тонн гранитной крошки. Также на улицах будет работать более 1200 машин: 650 единиц дорожной уборочной техники и около 600 – малой техники. Помимо этого в городе появятся снегоплавильные и снегоприемные пункты.
Ранее Госжилнадзор проверял готовность жилых домов Ленобласти к зиме.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 2 )
Из года в год одно и тоже !!! В свои особняки соль сыпьте !!! Не делайте вооьщее лучше ничего с этим снегом !!!
Забавно, как всегда. Закупили техники на 3 лярда. даже перечислили её количество и название. Заходим в интернет - смотрим ценник - удивляемся!!! Вся перечисленная техника укладывается в 1 лярд 200 лимонов. ВОПРОС??? Где 1 лярд 800 лямов...
Раньше сыпали и ниуто не п.......дел, а теперь началось,БАРАНЫ