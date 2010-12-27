Госжилнадзор проверяет готовность жилых домов Ленобласти к зиме

В сентябре специалисты комитета проведут выездные приемы во Всеволожском (24 сентября) и Бокситогорском (26 сентября) районах, в ходе которых будут выявлены недостатки, связанные с началом отопительного сезона.

С 24 сентября комитет государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области начинает выездные приемы жителей во всех районах области.

В сентябре специалисты комитета проведут выездные приемы во Всеволожском (24 сентября) и Бокситогорском (26 сентября) районах, в ходе которых будут выявлены недостатки, связанные с началом отопительного сезона.

Результаты уже проведенных проверок и анализ информации, предоставляемой управляющими компаниями и органами местного самоуправления, показали, что в среднем по Ленинградской области многоквартирные дома по состоянию на сентябрь текущего года готовы к отопительному сезону на 91%. Сотрудниками комитета в период с мая по сентябрь 2019 года проведено 688 внеплановых проверок, в ходе которых выдано 372 предписания об устранении нарушений, составлено 285 протоколов об административных правонарушениях. Все предписания находятся на контроле комитета.

Источник: пресс-служба Ленобласти