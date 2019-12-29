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Стало известно, как будет работать МФЦ в праздничные дни марта. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти.

В субботу, 7 марта многофункциональные центры Ленобласти работают по сокращенному графику – с 09:00 до 20:00. В воскресенье, 8 марта у МФЦ "Мои Документы" выходной день, а вот 9 марта центры уже будут принимать клиентов в обычном режиме. Однако офисы "МФЦ для бизнеса" будут закрыты с 7 по 9 марта. С 10 марта бизнес-офисы будут работать в штатном режиме.

Напомним, что в Выборге функционирует филиал МФЦ. Он находится на улице Вокзальной,13. Также в городе есть бизнес офис на улице Димитрова,4. На территории Выборгского района работают 3 отдела многофункциональных центров в Приморске, Рощино и Светогорске.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что в Выборге пройдет первый фестиваль #КрендельFEST.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти