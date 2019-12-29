Чтобы горожанам и гостям города было удобнее, организаторы создадут web-сайт и подготовят виртуальную карту #КрендельFEST 2020, на которой будут подробно описаны все события этого дня.

В Выборге пройдет первый фестиваль #КрендельFEST. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти.

Площадкой мероприятия станет Старый город. Тут пройдут дегустации, мастер-классы, театрализованные представления и тематические экскурсии, презентующие легендарный Выборгский крендель.

Основным центром события станет Рыночная площадь. Здесь будет проходить стилизованное гастрономическое действо с элементами реконструкции исторической кухни. У местных жителей появится возможность попробовать Выборгский крендель, который приготовят по 10 различным рецептам, от средневековых до современных. В рамках фестиваля пройдет голосование, где приз зрительских симпатий получит один из пекарных цехов, представленных на #КрендельFEST. Гости мероприятия смогут посетить ярмарку с интерактивными и ремесленными площадками, где пройдут выступления трубадуров, уличного театра и концерты средневековой музыки. Завершится фестиваль выбором лучшего кренделя и коронацией победителей.

В качестве организатора #КрендельFEST выступает администрация МО "Выборгский район" при поддержке Правительства Ленобласти в рамках реализации проекта "Город-музей Выборг".

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что Выборгский район занял первое место в областном туристическом фестивале.

Фото: pixabay