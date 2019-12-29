Первый областной Туристический зимний фестиваль состоялся в деревне Мистолово (Всеволожский район).

Выборгский район занял первое место в областном туристическом фестивале. Об этом сообщила пресс-служба МО "Выборгский район" Ленобласти.

Команда Выборгского района приехала, чтобы побороться за приз. В её состав вошли главы администраций поселений, специалисты районной администрации и депутаты. Возглавил команду города глава администрации МО "Выборгский район" Геннадий Орлов. Зимний фестиваль Ленобласти открыл губернатор Александр Дрозденко. Участники фестиваля состязались в хоккее в валенках, биатлоне, гонках на коньках и скандинавской ходьбе. В итоге команда Выборга взяла первое место в I Туристическом зимнем фестивале.

Всего в соревнованиях приняли участие 18 муниципальных образований Ленобласти, а также представители органов исполнительной власти, ЗакСа и Общественной палаты. Всего было 26 команд и более 300 участников.

Организатором фестиваля является Правительство Ленобласти. Основная цель мероприятия – пропаганда и популяризация туризма, активного зимнего отдыха и здорового образа жизни.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что жители Выборга проводили Масленицу.

Фото: администрация МО "Выборгский район"