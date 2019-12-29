На минувших выходных в городе прошел народный праздник "Гуляй, Масленица!"

Жители Выборга проводили Масленицу. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти.

Местные жители собрались на Рыночной площади, чтобы принять участие в масленичных забавах. При поддержке администрации МО "Выборгский район" были организованы конкурсы, хороводы, игры и состязания. Горожан угощали вкусными блинами. Также была организована праздничная ярмарка.

Праздничной атмосферы добавила концертная программа творческих коллективов города. В завершение праздника горожане поучаствовали в сжигании чучела.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что Выборгские аграрии подвели итоги года.

Фото: администрация МО "Выборгский район"