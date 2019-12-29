На встречу приехали представители Выборгского техникума агропромышленного и лесного комплекса, районная администрация, члены ГБУ ЛО "Станция по борьбе с болезнями животных" и другие.

Выборгские аграрии подвели итоги года. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти.

Встречу начал заместитель главы администрации МО "Выборгский район" Владимир Рошкович. Он отметил, что агропромышленный комплекс района в 2019 году оказался в числе лидеров Ленобласти по ряду показателей. Рошкович надеется, что в этом году сельхозпроизводители "не снизят набранных темпов".

Далее руководитель АПК Выборгского района Надежда Литвиненко озвучила итоги работы сельхозпредприятий за 2019 год. Также в докладе прозвучали планы на текущий год.

В минувшем году объем реализации продукции составил порядка 11 млрд рублей, что на 11% больше, чем в 2018 году. Прибыль от её реализации возросла на 31%, рентабельность – на 12,3%. В целом по району в 2019 году объем производства яиц увеличился на 4% по сравнению с предыдущим годом, молока – на 6%, овощей – на 20%. - озвучила итоги Надежда Литвиненко

Затем начальник отдела аграрной политики Елена Мерзликина рассказала о бюджетной поддержке сельхозпредприятий в 2019 году и субсидиях на этот год. Из бюджета Выборгского района на развитие сельхозпредприятий в 2019 году было выделено порядка 434 млн рублей, порядка 23 млн рублей – из бюджета муниципального образования.

В конце встречи участники поговорили о реализации новых программ в сфере сельского хозяйства в 2020 году.

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