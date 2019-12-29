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Видео: глава администрации Выборга провел очередной прием граждан

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Геннадий Орлов пообщался с гражданами и ответил на интересующие их вопросы.

Глава администрации МО "Выборгский район" Геннадий Орлов провел очередной прием граждан. Об этом сообщила пресс-служба администрации.

Администрация получила обращения из Выборга. Также местные жители Первомайского, Приветнинского, Песков, Советского и Гвардейского поселков захотели побеседовать с Геннадием Орловым. Наибольшая часть вопросов затрагивала улучшение жилищных условий, благоустройства территорий, приближения сроков капремонта и уборки мусора.

Местные жители получили немало консультаций по вопросам административного и жилищного законодательства, муниципальному праву и механизму взаимодействия с управляющими компаниями и другими ведомствами.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что в Выборгском районе определили лучших юных экскурсоводов.

Видео: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти

Теги: выборг, выборгский район, геннадий орлов, глава администрации выборга, новости ленобласти
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Выборг,

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