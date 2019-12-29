Конкурс, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне прошел во Дворце творчества города Выборг. Главная цель конкурса – выявление талантов у одаренных детей и подростков в экскурсионной работе музеев.

В Выборгском районе определили лучших юных экскурсоводов. Об этом сообщила пресс-служба МО "Выборгский район" Ленобласти.

Первый этап конкурса состоялся в образовательных учреждениях. Во втором туре соревновались 14 человек. Им нужно было рассказать о музее пионерии, аэродроме в Антреа (Каменногорск), традициях финской культуры, участниках Великой Отечественной войны, о музее Академии Королевской гавани и многом другом. В качестве жюри выступали представители Дворца творчества, методист ГБУК ЛО "Выборгский объединенный музей-заповедник" Ксения Силина и экскурсовод Гильдии экскурсоводов Лола Тиунова.

Организатором муниципального этапа смотра-конкурса выступает комитет образования администрации МО "Выборгский район" и МБОУДО "Дворец творчества".

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Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти