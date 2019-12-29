В городском поселение состоялось собрание, на котором озвучили итоги за 2019 год.

Приморск подвел итоги социально-экономического развития. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти.

На данный момент на территории Приморска работает ООО "Транснефть – Порт Приморск", ООО "Приморский торговый порт", ООО "Коксохиммонтаж Северо-Запад", 116 индивидуальных предпринимателей и 49 юридических лиц. В 2019 году объем муниципального образования (МО) составил более 200 млн рублей. Больше всего из бюджета было израсходовано на благоустройство и организацию культурных, массовых мероприятий.

Основной доклад представил глава администрации МО "Приморское городское поселение" Евгений Шестаков. Он подчеркнул, что многие районы МО изменились в лучшую сторону. Благодаря проекту "Формирование комфортной городской среды" удается реализовывать просьбы граждан по благоустройству скверов и дворовых территорий.

Самым крупным событием для Приморска стало строительство культурно-досугового центра. Его планируют сдать в эксплуатацию осенью 2021 года. Кроме того, за прошлый год администрации удалось реализовать 8 муниципальных программ. В 2020 году планируется продолжить работы по модернизации уличного освещения и заняться подготовкой тепловой сети в Приморске.

В рамках собрания также состоялась церемония награждения граждан, которые внесли свой вклад в развитие территории.

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