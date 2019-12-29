Депутаты Выборга оценили работу местного МВД.
Представленный отчет озадачил главу муниципального образования "Выборгский район" Дмитрия Никулина. Представленный отчет свидетельствуют о нехватке участковых в городских и сельских поселениях района. Глава района обратился к руководству МВД с требованием обратить внимание на решение данной проблемы.
На территории Выборгского района было обеспечено 149 массовых мероприятий. Задействовано 1980 сотрудников ОМВД, 260 частных охранников, 170 дружинников. Всего участвовало в мероприятиях около 1500 тысяч граждан.
- поделился данными начальник полиции по Выборгскому району
Также участники заседания обсудили оплату труда сотрудников муниципальных учреждений и обсудили план-программу приватизации. В рамках встречи был утвержден состав правления "Выборгского центра поддержки предпринимательства" и назначен зампред контроль-счетной комиссии.
Ранее на Piter.TV мы сообщили, что администрация и жители Приморска привели в порядок мемориал.
Видео: Piter.TV
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