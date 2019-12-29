Начальник полиции по Выборгскому району Дмитрий Даукинтис представил отчет за 2019 год.

Депутаты Выборга оценили работу местного МВД.

Представленный отчет озадачил главу муниципального образования "Выборгский район" Дмитрия Никулина. Представленный отчет свидетельствуют о нехватке участковых в городских и сельских поселениях района. Глава района обратился к руководству МВД с требованием обратить внимание на решение данной проблемы.

На территории Выборгского района было обеспечено 149 массовых мероприятий. Задействовано 1980 сотрудников ОМВД, 260 частных охранников, 170 дружинников. Всего участвовало в мероприятиях около 1500 тысяч граждан. - поделился данными начальник полиции по Выборгскому району

Также участники заседания обсудили оплату труда сотрудников муниципальных учреждений и обсудили план-программу приватизации. В рамках встречи был утвержден состав правления "Выборгского центра поддержки предпринимательства" и назначен зампред контроль-счетной комиссии.

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Видео: Piter.TV