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Глава Выборгского района исполнил новогодние желания десятилетних Кости и Сережи
Сегодня, 16:38
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Глава Выборгского района исполнил новогодние желания десятилетних Кости и Сережи

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Железную дорогу и машинку на пульте управления глава района сам принес домой к мальчикам.

В рамках всероссийской акции "Елка желаний" глава Выборгского района Дмитрий Никулин исполнил новогодние мечты десятилетних братьев Кости и Сережи. Мальчики имеют группу по инвалидности. Железную дорогу и машинку на пульте управления глава района сам принес домой к мальчикам. Не осталась без внимания и их сестра Людмила, которая учится в кадетском классе.

За чашкой чая Дмитрий Никулин пообщался с мамой Еленой, ответил на ее вопросы, расспросил, чем увлекаются дети. Оказалось, что мальчики занимаются футболом и посещают секцию, в которой создана команда для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Их сестра хорошо учится и изучает японский язык.

Ощутить себя Дедом Морозом – это замечательное чувство. Оно дает возможность испытать удивительные эмоции от радости детей, у которых исполнились новогодние желания.

Дмитрий Никулин

В преддверии Нового года в Выборгском районе проходит акция "Елка желаний", в рамках которой исполняются новогодние мечты детей, находящихся в непростой жизненной ситуации.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Теги: дмитрий никулин, елка желаний
Категории: Лента новостей, Выборг,

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