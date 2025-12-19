Минстрой России исполнил детские мечты, присоединившись к акции "Ёлка желаний"

Этот проект уже несколько лет подряд объединяет тысячи людей по всей стране, стремящихся подарить детям праздник.

В преддверии Нового года в России стартовала добрая традиция – Всероссийская акция "Ёлка желаний". К ней уже в четвёртый раз присоединились сотрудники Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, а также представители подведомственных организаций, институтов развития и профильных учреждений.

Как рассказал портал "Строительный Петербург", в рамках проекта на специальной новогодней ёлке размещают шарики с самыми искренними и заветными желаниями детей из многодетных семей, ребят, оставшихся без попечения родителей, или оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Участники акции снимают эти шары и становятся настоящими волшебниками, воплощая детские мечты в реальность.

Этот проект уже несколько лет подряд объединяет тысячи людей по всей стране, стремящихся подарить детям праздник. Для Минстроя России и связанных с ним организаций участие стало важной частью социальной миссии, демонстрирующей, что забота о подрастающем поколении – общая ценность. Акция "Ёлка желаний" в очередной раз доказывает, что настоящее чудо рождается там, где добрые сердца объединяются для помощи тем, кто в ней особенно нуждается.

Видео: Telegram / Минстрой России