Мечта петербурженки Александры исполнилось благодаря "Елке желаний"

Также девочка вместе с матерью исполнила еще одно свое желание и покаталась на санях по Дворцовой площади.

Министр юстиции России Константин Чуйченко исполнил новогоднее желание 12-летней Александры из Санкт-Петербурга. Ее мечта сбылась в рамках благотворительного мероприятия "Ёлка желаний", как сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Министерства юстиции РФ.

Пресс-служба министерства сообщила, что Александра хотела получить в подарок коньки для хоккея. Эти коньки вместе со сладостями подарил девочке заместитель министра юстиции Евгений Орловский. Также девочка вместе с матерью исполнила еще одно свое желание и покаталась на санях по Дворцовой площади.

Александра увлекается спортом. Девочка играет в адаптированный хоккей и занимается плаванием, а в свободное время рисует, конструирует модели и ходит в театр и кино. Как поясняет пресс-служба Министерства юстиции, Александра также хочет прыгнуть с парашютом. В Министерстве решили выполнить и это желание, назначив прыжок на лето.

Ранее мы сообщили о том, что Мурашко исполнил новогоднюю мечту пятилетнего петербуржца.

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