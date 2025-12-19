Мантуров исполнил мечту мальчика из Петербурга, приняв участие в акции "Елка желаний"

14-летний житель Северной столицы Максим получил уникальную возможность посетить экскурсию на заводе "Автозавод Санкт-Петербург".

14-летний житель Северной столицы Максим получил уникальную возможность посетить экскурсию на заводе "Автозавод Санкт-Петербург" благодаря участию в благотворительной акции "Елка желаний". Первый заместитель Председателя Правительства России Денис Мантуров лично помог осуществить детскую мечту подростка, исполнив его мечту.

Во время посещения предприятия мальчик узнал историю завода, ознакомился с современным производством автомобилей марки Lada Iskra и наблюдал за работой конвейера, где проводятся сборочные операции, проверка качества продукции и испытание готовых автомобилей на специальном оборудовании.

Данная всероссийская инициатива реализуется движением "Первые" совместно с Росмолодежью и направлена на помощь детям с особыми потребностями, сиротам, ребятам из малообеспеченных семей и семьям участников специальной военной операции. Такие праздники помогают создать теплую атмосферу, укрепить семейные ценности и внести яркий эмоциональный штрих в жизнь маленьких россиян.

