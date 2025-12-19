В Выборге состоялся новогодний забег Дедов Морозов

Особое внимание организаторы уделили созданию праздничной атмосферы для юных зрителей.

Накануне Нового года улицы Выборга заполонили улыбающиеся лица горожан и радостные детские голоса. Здесь состоялся необычный забег, главным героем которого стал сам Дед Мороз. Десятки красочных персонажей, одетых в традиционные наряды, прошлись по центру города, создавая настоящую зимнюю сказку.

Особое внимание организаторы уделили созданию праздничной атмосферы для юных зрителей. Малыши смогли насладиться бесплатными угощениями и поучаствовать в незабываемых фотосессиях рядом с символами Нового года. У каждого ребенка была возможность окунуться в мир детства и почувствовать настоящее волшебство предстоящих зимних каникул.

Забег собрал большое число участников и зрителей. Взрослые активно поддерживали инициативу, делая совместные снимки с героями карнавала и радуясь всеобщему веселью. В соцсетях появилось много фотографий с хэштегами #ВыборгНовыйГод и #ЗабегДедМороза, демонстрирующих счастливые эмоции и неподдельную радость выборжан.

Это далеко не первый подобный праздник в истории города. Каждое новое событие становится всё масштабнее и привлекает больше внимания горожан. Теперь же эта традиция выходит на новый уровень, предлагая гостям и жителям не только развлечение, но и активное участие в создании праздничного духа.

Завершилось торжественное шествие грандиозной фотосессией у центральной ёлки города. Участники обменялись пожеланиями счастья и радости друг другу, поблагодарили организатора за прекрасный подарок и договорились снова собраться в следующем году, чтобы повторить увлекательное путешествие в мир новогодних чудес.

