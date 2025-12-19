В Ленобласти стартует программа "Чистые леса"

Важной составляющей проекта станет предупреждение лесных пожаров и улучшение комфортных условий для активного отдыха на природе.

С 1 января 2026 года в Ленинградской области вступает в силу долгосрочная государственная инициатива под названием "Чистые леса Ленинградской области", направленная на систематизацию процессов расчистки лесного массива. Об этом объявила пресс-служба региональной администрации.

Программа рассчитана на пять лет и ставит своей целью поддержание высокого санитарно-гигиенического уровня лесной среды путем удаления сухих деревьев, старых валежников, опасной древесной растительности, ликвидации несанкционированных свалок и возрождение природных лесных экосистем. Важной составляющей проекта станет предупреждение лесных пожаров и улучшение комфортных условий для активного отдыха на природе.

В первую очередь вниманию уделяется территории, расположенная вдоль автомобильных трасс, окружающая населённые пункты, а также особо загруженные районы с высокой степенью антропогенной нагрузки.

В целях эффективного исполнения программы планируется приобретение необходимого оборудования белорусского производства, включая компактные лесные механизмы для устранения аварийных деревьев, передвижные измельчители древесины, преобразующие ветви и стволы в щепу для укрепления грунтовых покрытий, а также мощные полноприводные мотоциклы для мониторинга заповедных территорий и зон популярного отдыха.

В предшествующем году предварительная подготовка уже дала положительные результаты: было проведено обследование на территории 1191 гектар, ликвидированы 132 незаконные свалки совокупным объемом около 2,7 тыс. кубических метров.

Ранее мы сообщили о том, что тарифы на коммунальные услуги выросли в Ленобласти.

Фото: Pxhere