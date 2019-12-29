Накануне неравнодушные жители обратили внимание на мемориал, оскверненный неизвестными лицами.

Администрация и жители Приморска привели в порядок мемориал. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти.

Инициативные граждане обратились в местную администрацию и совет депутатов Приморского городского поселения с просьбой привести в порядок захоронение. Власти обратились в правоохранительные органы. Мемориал в этот же день был отремонтирован.

На данный момент ведется розыск подозреваемых.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что ребята из Выборга стали победителями регионального чемпионата "Молодые профессионалы".

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти