Администрация и жители Приморска привели в порядок мемориал. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти.
Инициативные граждане обратились в местную администрацию и совет депутатов Приморского городского поселения с просьбой привести в порядок захоронение. Власти обратились в правоохранительные органы. Мемориал в этот же день был отремонтирован.
На данный момент ведется розыск подозреваемых.
Ранее на Piter.TV мы сообщили, что ребята из Выборга стали победителями регионального чемпионата "Молодые профессионалы".
Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти
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