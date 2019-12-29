Чемпионат проходил с 18 по 20 февраля по 48 компетенциях на 17 площадках.

Ребята из Выборга стали победителями регионального чемпионата "Молодые профессионалы". Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти.

Россия является членом движения WorldSkills International с 2012 года и стала 60 страной-участницей. Главная цель движения – это повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путем создания стандартом и проведения конкурсов среди студентов. За компетенции боролись 300 человек. К оценке привлекли более 400 экспертов. На мероприятия приехали более 2 тыс. человек. Среди них школьники, студенты, учителя.

Второе место в компетенции "Мобильная робототехника – юниоры" занял ученик средней школы №37 города Выборг Шуплецов Иван. Медальон за профессионализм в компетенции "Мехатроника" отдали студенту Выборгского политехнического колледжа Федорову Семену. Второе место в компетенции "Сварочные технологии" присудили Андрееву Антону. В компетенции "Сухое строительство и штукатурные работы" вторую строчку занял Зимин Валерий.

Также учащиеся города Выборг заняли призовые места в компетенциях "Социальная работа – Навыки мудрых", "Флористика", "Технологии моды", "Медицинский и социальный уход" и многие другие.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что школа искусств города Выборга проведет "Выборгскую весну".