Школа искусств города Выборга проведет "Выборгскую весну". Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти.
В первый конкурсный день состоится олимпиада по музыкальной литературе в форме интеллектуальной игры "Что? Где? Когда? В ней примут участие 7 команд школ искусств города. Также запланированы конкурсы исполнителей различных отделений: оркестрового, хорового, фортепиано и народных инструментов. Посмотреть на выступления участников в отборочных турах могут все желающие.
Конкурс развивает творческие способности участников, прививает им художественный вкус и коммуникативные навыки. "Выборгская весна" помогает найти одаренных детей и повышает профессионально-педагогическое мастерство преподавателей. Конкурс продлится до 21 марта.
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Фото: pixabay
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