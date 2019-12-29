Открытие районного конкурса состоится 1 марта в Школе искусств города. "Выборгская весна" нацелена на развитие мотивации и интереса учащихся детских школ искусств.

Школа искусств города Выборга проведет "Выборгскую весну". Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти.

В первый конкурсный день состоится олимпиада по музыкальной литературе в форме интеллектуальной игры "Что? Где? Когда? В ней примут участие 7 команд школ искусств города. Также запланированы конкурсы исполнителей различных отделений: оркестрового, хорового, фортепиано и народных инструментов. Посмотреть на выступления участников в отборочных турах могут все желающие.

Конкурс развивает творческие способности участников, прививает им художественный вкус и коммуникативные навыки. "Выборгская весна" помогает найти одаренных детей и повышает профессионально-педагогическое мастерство преподавателей. Конкурс продлится до 21 марта.

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