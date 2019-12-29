Потребители с плохим товаром или услугой могут обратиться в МФЦ. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти.
Граждане могут получить консультацию в решении проблем в сфере ЖКХ, коллекторской деятельности. Также специалисты могут подсказать, как быть в ситуациях с получением некачественных образовательных услуг, неисправностью детских товаров и так далее.
Проконсультироваться можно в многофункциональных центрах по средам с 15:00 до 19:00 и пятницам с 09:00 до 12:00. Если местные жители приходят без записи, их обслуживают в порядке живой очереди.
Ранее на Piter.TV мы сообщили, что в Выборге прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества.
Фото: pixabay
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