Рабочий день для электрика спортивного магазина в Лигово закончился реанимацией

Несмотря на серьезные повреждения, мужчина не хотел прибегать к медицинской помощи.

Мужчина упал со стремянки в спортивном магазине в Лигово и получил серьезные повреждения, он работает электриком. Об этом 23 августа сообщило АН "Оперативное прикрытие".

По данным агентства, 55-летний мужчина пришел в магазин на улице Партизана Германа, чтобы отремонтировать освещение и упал со стремянки с двухметровой высоты.

В результате инцидента у пострадавшего диагностировали перелом трех ребер, травму груди, рваную рану левой голени. Мужчину доставили в реанимацию, хотя он отказывался от помощи врачей.

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