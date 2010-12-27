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Рабочий день для электрика спортивного магазина в Лигово закончился реанимацией
Сегодня, 12:59
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nadezhda_sib

Рабочий день для электрика спортивного магазина в Лигово закончился реанимацией

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Несмотря на серьезные повреждения, мужчина не хотел прибегать к медицинской помощи.

Мужчина упал со стремянки в спортивном магазине в Лигово и получил серьезные повреждения, он работает электриком. Об этом  23 августа сообщило АН "Оперативное прикрытие". 

По данным агентства, 55-летний мужчина пришел в магазин на улице Партизана Германа, чтобы отремонтировать освещение и упал со стремянки с двухметровой высоты.

В результате инцидента у пострадавшего диагностировали перелом трех ребер, травму груди, рваную рану левой голени. Мужчину доставили в реанимацию, хотя он отказывался от помощи врачей. 

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Фото: pixabay.com 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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