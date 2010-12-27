Двое школьников из Приморска исцарапали портреты участников ВОВ в парке Победы

Полиция не стала избирать для хулиганов меру пресечения.

В Выборгском районе Ленобласти нашли двух малолетних вандалов, которые камнями исцарапали в парке Победы два стенда с портретами участников Великой Отечественной войны. Ими оказались 12-летний пятиклассник и 13-летний семиклассник школы в Приморске. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Установлено, что двое школьников гуляли в парке на набережной Лебедева и повредили стенды 11 августа около 20:00. Хулиганы живут в благополучных семьях и не состоят на учете в правоохранительных органах. Наказывать их не стали.

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