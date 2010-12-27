Две "Газели" развалились в ДТП на Бухарестской улице

Один из автомобилей был припаркован.

В пятницу, 23 августа, в Фрунзенском районе у дома №72 на Бухарестской улице столкнулись две "Газели". От удара у обоих автомобилей развалились кузова. Об этом сообщили в ВК-сообществе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

По предварительным данным, водитель одной из "Газелей" ехал по Бухарестской улице на скорости около 100 км/ч. Он вслепую пошел на обгон и не рассчитал габариты, когда проезжал между грузовой фурой и другой "Газелью", которая была припаркована.

При этом, у инициатора аварии кузов отвалился полностью, а у припаркованной "Газели" он в покореженном состоянии остался на месте.

На месте работала реанимация, сведений о пострадавших не поступало. Подробности ДТП уточняются.

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Фото: vk.com/spb_today