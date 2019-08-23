Видео: на проспекте Просвещения автомобиль снес ограждение трамвайной остановки

По предварительным данным, в аварии обошлось без пострадавших.

В пятницу, 23 августа, в Калининском районе произошло ДТП рядом с трамвайной остановкой "Проспект Просвещения, 106". Автомобиль "ВАЗ" снес около нее ограждение и столб. Об этом сообщили в ВК-сообществе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Авария произошла около 8:20 на подъезде к улице Руставели. На остановке скопились много людей, но, по предварительным данным, никто не пострадал.

Подробности происшествия уточняются.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что на платной парковке на Варшавской улице сгорели BMW и Land Rover.

Фото, видео: vk.com/spb_today