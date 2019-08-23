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Видео: на платной парковке на Варшавской улице сгорели "BMW" и "Land Rover"

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По предварительным данным, автомобили подожгли злоумышленники.

Ночью в пятницу, 23 августа, в Московском районе сгорели "BMW" и "Land Rover". Автомобили полностью выгорели на платной парковке у дома №23к4 на Варшавской улице. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Пожарных вызвали в 00:59. На место происшествия выехали девять человек на двух единицах техники. Им удалось справиться с огнем в 2:25. Информации о пострадавших не поступало.

По предварительным данным, автомобили подожгли злоумышленники. По словам местных жителей, за восемь лет это уже четвертый подобный случай.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что сотрудники МЧС ликвидировали открытый огонь в здании на Складской улице

Фото, видео: vk.com/spb_today

Теги: варшавская улица, московский район, поджог автомобилей, пожар спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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