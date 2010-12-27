Сотрудники МЧС ликвидировали открытый огонь в здании на Складской улице

Сотрудники МЧС находятся на завершающем этапе борьбы с пожаром на Складской улице. По состоянию на 8:13 пожарные ликвидировали открытое горение, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.
На то, чтобы справиться с огнем, спасателям потребовалось 17 часов. На данный момент на месте происшествия работают 5 единиц техники и 24 личного состава на площади 50 метров в завалах.
Напомним, пожар в административно-складском здании Невском районе произошел около 14 часов 22 августа. По предварительным данным, загорелось производство свечей. В 16:14 ранг пожара был повышен до № 5. К ликвидации огня привлекли от РСЧС 49 единиц техники и 224 человека личного состава, пожар пришлось тушить с воздуха при помощи вертолета, площадь горения составила 4 тыс. квадратных метров. Есть несколько пострадавших.
Передвижная химико-радиометрическая лаборатория комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности не зафиксировала превышения вредных веществ в результате инцидента.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу
Обсуждение ( 0 )