Видео: пожар в здании на Складской улице прилетел тушить Ми-8 с воздуха

К тушению пожара на Складской улице, 6 привлекли вертолет "Ми-8". Пожар достиг ранга №5, огонь приходится ликвидировать с воздуха. Мобильный корреспондент Piter.TV стал свидетелем того, как вертолет набирает воду на набережной.
Огонь охватил площадь 4 тыс. квадратных метров. Пожарные борются с огнем четвертый час. На данный момент количество пострадавших увеличилось до двух, один из них получил ожоги и отравление продуктами горения, другой отравился продуктами горения.
Сотрудники МЧС выехали на вызов в 14:10. Пожар произошел в административно-складском четырехэтажном здании в промышленной зоне. По предварительным данным, могло загореться производство свечей.
Видео: пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу, Piter.TV
Фото: "Мегаполис" / Telegram
Обсуждение ( 0 )