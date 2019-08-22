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Видео: пожар в здании на Складской улице прилетел тушить Ми-8 с воздуха

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Пожарные четвертый час борются с пожаром в Невском районе Петербурга.

К тушению пожара на Складской улице, 6 привлекли вертолет "Ми-8". Пожар достиг ранга №5, огонь приходится ликвидировать с воздуха. Мобильный корреспондент Piter.TV стал свидетелем того, как вертолет набирает воду на набережной. 

Огонь охватил площадь 4 тыс. квадратных метров. Пожарные борются с огнем четвертый час. На данный момент количество пострадавших увеличилось до двух, один из них получил ожоги и отравление продуктами горения, другой отравился продуктами горения. 

Сотрудники МЧС выехали на вызов в 14:10. Пожар произошел в административно-складском четырехэтажном здании в промышленной зоне. По предварительным данным, могло загореться производство свечей. 

Видео: пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу, Piter.TV 

Фото: "Мегаполис" / Telegram 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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