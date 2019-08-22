Видео: пожар в здании на Складской улице прилетел тушить Ми-8 с воздуха

Пожарные четвертый час борются с пожаром в Невском районе Петербурга.

К тушению пожара на Складской улице, 6 привлекли вертолет "Ми-8". Пожар достиг ранга №5, огонь приходится ликвидировать с воздуха. Мобильный корреспондент Piter.TV стал свидетелем того, как вертолет набирает воду на набережной.

Огонь охватил площадь 4 тыс. квадратных метров. Пожарные борются с огнем четвертый час. На данный момент количество пострадавших увеличилось до двух, один из них получил ожоги и отравление продуктами горения, другой отравился продуктами горения.

Сотрудники МЧС выехали на вызов в 14:10. Пожар произошел в административно-складском четырехэтажном здании в промышленной зоне. По предварительным данным, могло загореться производство свечей.

Видео: пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу, Piter.TV

Фото: "Мегаполис" / Telegram