На Складской улице загорелось производство свечей

Огонь распространился на площади 500 квадратных метров.

Из горящего 4-этажного здания на Складской, 6 эвакуировали 200 человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Пожарные выехали на вызов в 14:10. Изначально ЧП присвоили ранг №1, по состоянию на 14.43 его повысили до №3. Огонь распространился на третьем этаже административно-складского здания.. По предварительным данным, там находится производство свечей. Языки пламени охватили площадь 500 квадратных метров. Из помещения вывели 200 человек, один человек осматривается.

В ликвидации пожара участвуют более 100 человек личного состава и 25 единиц техники.

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Видео: Piter.TV