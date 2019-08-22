Днем на улице Савушкина произошло серьезное ДТП

Петербургские водители сообщили о двух пострадавших.

Днем 22 августа недалеко от станции метро "Черная речка" произошло ДТП. По словам очевидцев, есть несколько пострадавших. Последствия аварии свидетели засняли на видео и поделились им в социальных сетях.

Инцидент произошел по адресу улица Савушкина, 16. Точное количество участников ДТП неизвестно, но очевидцы указывают только на один легковой автомобиль, который получил серьезные повреждения.

"ОМОН заломал человека (видимо виновника ДТП), скорая на месте + приехала реанимация", - написал автор поста.

Среди пострадавших петербуржцы заметили мужчину и ребенка.

Детали случившегося пока неизвестны.

Из-за ДТП движение по Савушкина от Шишмаревского переулка до набережной Черной речки оказалось практически парализовано. Водители едут со скоростью 10 км/час.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербургские врачи прилетели в Турцию, чтобы помочь пострадавшей в бассейне Алисе.

Видео: vk.com/spb_today