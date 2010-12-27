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Петербургские врачи прилетели в Турцию, чтобы помочь пострадавшей в бассейне Алисе
Сегодня, 13:34
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Петербургские врачи прилетели в Турцию, чтобы помочь пострадавшей в бассейне Алисе

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Девочка из Петербурга находится в реанимации в Турции с 18 августа.

Врачи из Петербурга прибыли в Турцию на помощь 12-летней жительнице Северной столицы, которая захлебнулась в бассейне. Об этом сообщило Генконсульство в Анталье.

В турецкий город приехали главный специалист комитета по здравоохранению Петербурга, заведующий отделением Детского городского многопрофильного клинического центра высоких медицинских технологий В. Копылов и заведующий отделением реанимации Детской городской больницы М. Русак. 

Медики отправились в город Денизли, где сейчас находится пострадавшая. Там петербургские врачи встретятся с турецкими коллегами для совместного мониторинга состояния Алисы и решения вопроса о ее лечении. 

Напомним, ситуация в турецком Бодруме произошла 18 августа. Девочка купалась в бассейне в отеле и захлебнулась, когда ее руку засосало в трубу насоса. Алиса провела минимум пять минут под водой, сейчас она находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Правительство Петербурга пообещало оказать всю необходимую помощь пострадавшей. 

Фото: pixabay.com 

Теги: бассейн, несчастный случай, турция
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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